Archeologische vondsten Vlissingen duiden op zeldzame neerhof

De eerste vondsten in het Vlissingse Paauwenburg duiden op een neerhof (foto: Omroep Zeeland)

Om 10.00 uur vanochtend ging de eerste schop de grond in en al vrij snel werden de eerste scherven gevonden. Stukjes van een steelpannetje en een pot zouden moeten bewijzen dat het mottekasteel en de neerhof ook daadwerkelijk in Paauwenburg hebben gestaan. Volgens Bernard Meijelink van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) zijn deze vondsten een goed begin. "Wat echt zou bewijzen dat hier een neerhof zou hebben gestaan is als we de gracht, het houten hek of de pallisaden vinden."

Wat is een neerhof?

Dat is een groot door een gracht en palissaden omgeven boerenerf waarop de boerderij van een ambachtsheer stond met een aantal bijgebouwen. Juist in die neerhof speelde het dagelijks leven zich af. Het mottekasteel diende alleen bij ongeregeldheden als toevluchtsoord voor de ambachtsheer, familie en huispersoneel. De archeologen van de WAD denken dat het mottekasteel en de neerhof dateren uit de jaren 1000-1300.

De plaats waar de archeologen graven (foto: Omroep Zeeland)

De archeologen gaan uiterst voorzichtig te werk. Aan de kleur van de grond kun je zien of er mensen aan of op gewerkt hebben. "Wij kijken vooral in de donkere grond, dat is gebruikt door de mens en is de kans het grootst dat we daar resten vinden."

De opgravingen in Paauwenburg duren nog twee weken.