'Ik ga ervan uit dat ik mijn laatste wedstrijd nog niet gespeeld heb'

Van Sprundel speelde op zaterdag 18 november zijn voorlopig laatste wedstrijd voor Hoek (2-0 nederlaag tegen FC 's-Gravenzande). Sindsdien staat hij langs de kant. Ook zaterdag tegen AFC, toen Van Sprundel nieuwkomer Akindayini zag scoren. "Ik kon er al een tijdje aan wennen, maar het blijft balen om niet te kunnen spelen", aldus de aanvaller.

Van Sprundel sukkelt al sinds eind oktober met liesklachten waardoor hij niet kan voetballen. "Alles rondom mijn bekken is overbelast. Mijn lieskanaal is vergroot. Daardoor is het moeilijk om de problemen op te lossen. Ik heb ook steeds uitstraling naar mijn spieren, waardoor het net is alsof ik een spierscheuring krijg."

Geen operatie

Van Sprundel wil niet geopereerd worden vanwege twee redenen. Er is geen garantie op honderd procent herstel, zo hebben de artsen hem verteld. Daarnaast werkt Van Sprundel in de bouw en zou hij drie maanden niet kunnen werken. "Dat gaat niet."

Niek van Sprundel na zijn doelpunt tegen Heracles Almelo (foto: Orange Pictures)

Niek van Sprundel staat balend langs de kant bij Hoek

Van Sprundel, dit seizoen goed voor acht goals in veertien wedstrijden (competitie en beker), heeft zijn hoop gevestigd op een arts in Almelo, die de aanvaller zou kunnen helpen zonder operatie. "Als ik dit seizoen weer wil voetballen, is mijn hoop daar wel op gericht. Anders pak ik mijn rust tot het einde van het seizoen en dan zie ik wel of ik weer terug kan aanpikken."

Hij houdt vertrouwen in een goede afloop. "Ik ga ervan uit dat ik mijn laatste wedstrijd nog niet gespeeld hebt."

Lees ook: