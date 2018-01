Deel dit artikel:











Laatste twee Zeeuwse vestigingen Kijkshop sluiten

Elektronicawinkel Kijkshop sluit alle zeventig winkels in Nederland. De Zweedse eigenaar, The One, vraagt morgen faillissement aan bij de rechter. In Zeeland zijn er nog twee filialen (Goes en Terneuzen) van de winkel overgebleven, die moeten nu ook dicht.

Kijkshop (foto: ANP) Dat betekent dat alle medewerkers van die vestigingen hun baan verliezen. In Nederland werken nog zo'n vierhonderd mensen bij de Kijkshop.