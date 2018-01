Middelburg wil verder met burgemeester Bergmann

Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg (foto: Gemeente Middelburg)

Een burgemeester wordt in Nederland voor zes jaar benoemd. Voor Bergmann die aantrad in 2012 als opvolger van koos Schouwenaar is die periode in augustus 2018 voorbij. Over een nieuwe termijn moet de gemeenteraad besluiten.

Het besluit van de gemeenteraad wordt nu eerst meegedeeld aan commissaris van de Koning Han Polman. Hij gaat op zijn beurt de minister van Binnenlandse zaken informeren die uiteindelijk ervoor zorgt dat koning Willem-Alexander een nieuw benoemingsbesluit tekent.

