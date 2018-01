Zeeland wordt wakker: Rampweg als toeristische hotspot, Zilveren Camera en bedrijventerrein Trekdijk

De Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland, waar een bedrijventerrein is gepland (foto: Omroep Zeeland)

Bedrijventerrein Trekdijk

De gemeenteraad van Middelburg heeft de exploitatieopzet voor het bedrijventerrein aan de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland goedgekeurd. Met zestien stemmen voor en dertien tegen. Dit brengt het bedrijventerrein weer een stap dichterbij.

(foto: Omroep Zeeland / Ria Brasser)

Rampweg moet hotspot worden

De Rampweg tussen Renesse en Scharendijke moet worden als het Vondelpark in Amsterdam. Met dat idee stapte adviesbureau ZKA naar de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. De weg moet een nieuwe hotspot worden aan de Schouwse kust.

Fotograaf Leonard Walpot, afkomstig uit Tholen, is genomineerd voor de Zilveren Camera (foto: Omroep Zeeland)

Zilveren Camera

Fotograaf Leonard Walpot uit Tholen maakt kans op een Zilveren Camera. Hij heeft een nominatie te pakken in de categorie Politiek Serie.

Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg (foto: Gemeente Middelburg)

Benoeming Bergmann

De gemeenteraad van Middelburg wil nog zeker zes jaar verder met burgemeester Harald Bergmann. Tijdens een besloten raadsvergadering is officieel besloten hem voor te dragen voor herbenoeming.

Zonsondergang gezien vanaf De Dijk in Kruiningen (foto: Richard de Koster)

Het weer

Het is vandaag wederom grijs, vanochtend waarschijnlijk droog. Vanmiddag gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen of motregenen. De zuidwestenwind neemt toe en wordt matig en aan zee vrij krachtig of krachtig. De wind voert zachte lucht aan, het wordt 11 of 12 graden.