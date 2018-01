Tv-serie Zomer in Zeeland verliest kijkers

Acteurs in SBS 6-serie Zomer in Zeeland (foto: SBS6)

9,3 procent van de kijkers stemde af op Zomer in Zeeland. Daarmee kwam de tv-serie gisteren op plek 18 in de lijst van best bekeken programma's. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In Zomer in Zeeland verhuist Sjors Mulder (Daniël Boissevain) na het overlijden van zijn vrouw met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand. Zijn dochter Fenna (Pip Pellens) en zoon Jurgen (Tonko Bossen) zitten helemaal niet te wachten op deze plotselinge verandering. Als blijkt dat Sjors zijn ongezouten mening over het dorp beschrijft in een column in een landelijk dagblad, komt hij direct in het middelpunt van de belangstelling te staan van de dorpsgenoten.

De tv-serie wordt sinds 8 januari uitgezonden op SBS6. In eerste instantie leken de kijkcijfers veelbelovend, 811.000 mensen bekeken de eerste aflevering op tv. De tweede aflevering werd al minder goed bekeken en trok 744.000 kijkers.

Zomer in Zeeland... niet in Zeeland

Op Twitter mopperen tv-kijkers vooral over het feit dat er zo weinig in Zeeland is gedraaid. De makers kozen voornamelijk voor Noord-Holland. Wel zijn er opnames gemaakt in het Zeeuws-Vlaamse natuurgebied het Zwin en in de binnenstad van Goes.

