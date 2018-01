Hendriksen weg bij Helmond Sport na tegenvallend tweede seizoen

Roy Hendriksen (foto: Orange Pictures)

De 49-jarige Hendriksen is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Brabantse club. Onder zijn leiding plaatste Helmond Sport zich vorig seizoen voor het eerst in drie jaar voor play-offs voor promotie naar de eredivisie. Roda JC was in mei in de halve eindstrijd alleen net wat sterker. Maar in dit tweede seizoen vallen de resultaten nogal tegen.

'Niet zoals gehoopt'

"Ik wil de club graag bedanken dat ik mijn carrière als hoofdtrainer hier heb mogen beginnen", zegt Hendriksen in een eerste reactie. "We willen het seizoen op een mooie manier afsluiten. De eerste seizoenshelft verliep niet zoals gehoopt, maar met nog twee periodes te gaan kan er veel gebeuren."

Helmond Sport staat na 21 speelronden in de Jupiler League op de achttiende plaats met 19 punten. Alleen Jong AZ (17 punten) en Jong FC Utrecht (10 punten) doen het slechter.

Bijna 130 duels

Eerder was de 47-jarige Zeeuw assistent-trainer bij NEC, RKC en het Engelse Brentford. Zijn aanstelling bij Helmond Sport was dan ook zijn eerste klus als hoofdcoach in het betaalde voetbal. De keuze viel onder meer op Hendriksen als hoofdtrainer bij Helmond Sport omdat hij tussen 2002 en 2005 bijna 130 duels in het shirt van de eerste divisionist speelde.

