Popfotograaf weer even terug op 'Zeeuwse' nest

Van de Tröckener Kecks tot Lenny Kravitz

Tijdens zijn opleiding aan de School voor Fotografie in Den Haag ontwikkelde Rob Marinissen een compleet geheel eigen stijl van fotograferen. Hij slaagde cum laude en kon meteen aan de slag bij het muziektijdschrift Oor en werkte dus met grote namen uit de muziekindustrie.

Deze foto heeft Rob Marinissen gemaakt van Rick de Leeuw van de Trockener Kecks (foto: Rob Marinissen)

Na 10 jaar 'rock 'n roll' verbreedde Marinissen zijn horizon en vertrok hij naar New York waar hij twee jaar werkte. Daarna werd hij Hoofd Fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Ook opende hij een aantal studio's onder meer in Amsterdam en Dubai. Inmiddels heeft Marinissen het vak van alle kanten gezien; als fotograaf, als docent, pionier, organisator, producer, talent-coach, creative director en regisseur.

Masterclass in Middelburg

De inmiddels in Moskou woonachtige Marinissen was voor een paar weken terug in zijn geboorteplaats om een lezing en een Masterclass te geven in de ZB over zijn grote passie, fotografie.

Fotograferen is hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader was namelijk ook fotograaf en dus maakte hij het vak van dichtbij mee. "In eerste instantie wilde ik daarom juist iets anders gaan doen. Ik speelde met m'n broer in een band en wilde eigenlijk iets gaan doen met muziek en techniek."

Marinissen ging naar de HTS, maar kwam er al snel achter dat dit niets voor hem was. Hij besloot om toch fotograaf te worden en is daarna gaan studeren in Den Haag.

Een foto moet iets teweegbrengen, een gedachte of een emotie. En laat ik duidelijk zijn, een goeie foto kan en mag ook onscherp zijn." Rob Marinissen - fotograaf

Marinissen kan niet zeggen of zijn Zeeuwse afkomst voor anderen te zien is in z'n werk. Maar voor hem zijn de Zeeuwse stranden wel een vorm van inspiratie. "Het strand heeft alles te maken met iets hoe ik een compositie zie, namelijk beginnend bij niets. Het is een heel subtiel zacht lijnenspel met een horizon en een lucht. En die helderheid, die transparantie, probeer ik ook in mijn foto's te brengen."

Deze foto heeft Rob Marinissen gemaakt voor een reclame voor ontbijtkoek (foto: Rob Marinissen)

Marinissen woont en werkt tegenwoordig in Moskou. "Ik vind het een mooie stad met veel mogelijkheden. Maar waar ik zo nu en dan moeite mee heb is dat het er nooit stil is. Er is 24 uur per dag geluid. Deze stad slaapt nooit." Daarom vindt hij het fijn om af en toe in Middelburg te zijn. Van de rust daar krijgt hij weer energie.

Aan stoppen denk ik niet

Na zo'n dertig jaar over de wereld te hebben gezworven, denkt Marinissen totaal nog niet aan stoppen. Integendeel, hij heeft nog heel veel plannen waarmee hij aan de slag wil. "De meeste fotografen kijken allemaal op een andere manier naar de wereld, waardoor je verschillende composities krijgt in beeld. Maar ik denk door mijn jarenlange ervaring dat compositie terug te brengen is naar een formule. Dat wil ik de komende tijd gaan onderzoeken."