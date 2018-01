Deel dit artikel:











Schip vastgelopen op de Westerschelde

Op de Westerschelde is een lege cementtanker van 66 meter lang vastgelopen. Het schip de Rozengracht ligt vast in de Schaar van Valkenisse. Volgens de veiligheidsregio is er geen hinder of gevaar voor het overige scheepsverkeer.

Rijkswaterstaat verwacht dat het schip later in de middag bij hoog water op eigen kracht weer verder kan varen. Schaar van Valkenisse In oktober 2017 liep er ook een schip vast in de Schaar van Valkenisse. Het binnenvaartschip Dependant strandde toen 's middags in het zand. Lees ook: Leeg binnenvaartschip loopt vast in Schaar van Valkenisse