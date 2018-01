Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in Goes

In Goes is vannacht een personenauto in vlammen opgegaan. Mogelijk is de auto in brand gestoken.

Auto uitgebrand in Goes. (foto: Wilco Roeleven) De brandende auto werd rond 4.20 uur in de M.H. Trompstraat ontdekt. Toen de brandweer arriveerde, stond het voertuig al in lichterlaaie. Brandweermannen van de post Oranjeweg hebben de brand geblust. Auto uitgebrand in Goes. (foto: Wilco Roeleven) De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Er zijn tot nu toe geen verdachten aangehouden.