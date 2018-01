Oesterboorderkor verovert terrein

De oesterboorder is een kleine zeeslak die als natuurlijke vijand van de oester de gemoederen in de oestersector al jaren bezig houdt. Het beestje maakt een gaatje in een jonge oester en eet hem vanbinnen op. Zo gaat een groot deel van de oogst verloren.

De oesterboorderkor kan het oesteretende slakje al in een vroeg stadium scheiden van de oesters zonder schade aan te richten. "Het vistuig gaat over de grond. De oester wordt erdoor opgewipt en door de omwenteling valt de boorder er vanaf," legt Boertjes uit.

Oesterboorder doodt 90 procent jonge oesters in Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

Boertjes gebruikt de kor zelf al langer en is er enthousiast over. Tests wijzen uit dat de percelen 100% boordervrij zijn door deze methode. Zelfs hele kleine boorders kunnen worden gevangen. "We vangen de boorders tussen de drie milimeter en 5 centimeter. We hebben hem uitgebreid getest en dit is wat ons betreft de oplossing."

De resultaten van de boorderkor spreken nu ook andere kwekers aan. "Er zijn meerdere geïnteresseerden en collega Maurice Boone van de YE-155 gaat er vanaf 2 februari mee werken."

