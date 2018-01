Deel dit artikel:











Alcoholboetes Reimerswaal verdwijnen in de prullenbak

Ondernemers in de gemeente Reimerswaal krijgen, als ze betrapt worden op verkoop van alcohol aan minderjarigen, eerst een waarschuwing in plaats van een boete. De in 2017 uitgedeelde boetes, bijvoorbeeld aan de eigenaar van de supermarkt in Rilland, worden ingetrokken.

Supermarkteigenaar Carlo de Neve krijgt boete terug (foto: Omroep Zeeland ) De nieuwe richtlijn van de gemeente Reimerswaal is het gevolg van de bezwaren van twee ondernemers uit Rilland en Krabbendijke tegen de opgelegde boete. Die boetes uit 2017 worden daardoor omgezet in een waarschuwing. Loktiener koopt Corona Ondermeer de Rillandse supermarkteigenaar Carlo de Neve kreeg destijds een boete. Een caissière van zijn supermarkt verkocht in augustus vorig jaar een blikje Corona-bier aan een loktiener van de gemeente. De Neve is blij dat de boete alsnog wordt ingetrokken: "Ik ben blij. Het waren buitenproportionele boetes." Officieel heeft de ondernemer nog geen bericht gehad van de gemeente: "Maar dat is de gemeente Reimerswaal eigen." Hij laat lachend weten er in ieder geval vanavond een Coronaatje op te nemen. De commissie voor Bezwaar en Beroep van de gemeente Reimerswaal adviseerde vorig jaar om de bezwaren van twee ondernemers tegen de opgelegde boete gegrond te verklaren. De commissie verwees naar de uitspraken van waarnemend-burgemeester Zoon in een raadsvergadering waarin hij op de boetes reageerde. De burgemeester zei toen dat ambtenaren eerst waarschuwen, terwijl de boete de ondernemers direct bij eerste overtreding werd opgelegd. Vanaf nu krijgen ondernemers in de gemeente Reimerswaal bij de eerste overtreding een waarschuwing. Bij de tweede overtreding volgt een halve boete, bij de derde overtreding een hele boete. Na elke volgende overtreding volgt de gemeente de drank- en horecaregelgeving waar de boetes per overtreding verdubbelen. Lees ook: Biertje kost supermarkt 1360 euro