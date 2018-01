Schip vastgelopen op zandbank in de Westerschelde (foto: HV Zeeland)

De Rozengracht is onderweg naar de haven van Hansweert voor controle. De Nederlandse tanker was eigenlijk onderweg van Terneuzen naar het Duitse Schwelgern, maar liep rond 10:15 uur vast op een zandbank in de buurt van Paal.

