Voorspelling: met 14 graden de warmste 24 januari tot nu toe

"Het komt allemaal door de zeer zachte lucht die de zuidwestenwind op dit moment aanvoert vanuit Portugal en Spanje", legt weerman Reinier van den Berg uit. "Waar je normaal gesproken mag verwachten dat de temperatuur 's nachts daalt, gaat die vannacht juist omhoog, van 10 naar 11 graden."

Nachtelijk warmterecord

Daarmee lijkt een nachtelijk warmterecord vrijwel onvermijdelijk, want de oudere records voor de drie Zeeuwse weerstations zijn 7,6 graden in Vlissingen, dat record stamt uit 1960, en Westdorpe en Wilhelminadorp bereikten met respectievelijk 6,5 en 7,1 graden de hoogste temperatuur op dezelfde nacht, in 1993. Met de voorspelling van 10 tot 11 graden lijken die records ruimschoots te sneuvelen.

Gesloten weerstation in Wilhelminadorp is weer in gebruik genomen (foto: Omroep Zeeland)

Of de dagtemperatuur ook daadwerkelijk recordwarm wordt is nog iets spannender. Het record in Vlissingen stamt uit 1993, met een temperatuur van 11,4 graden, terwijl daar 12 graden wordt voorspeld. Opnieuw stammen de records uit Westdorpe en Wilhelminadorp uit dezelfde nacht, in 2001, met respectievelijk 13,0 en 12,3 als hoogst gemeten temperatuur. Daar wordt voor morgen op beide plekken 14 graden voorspeld.

Oude record uit 1960

Ook landelijk wordt verwacht dat morgen het warmterecord verbroken wordt. In de Bilt is het oude record 12,1 graden, dat stamt uit 1960, terwijl ook daar voor morgen een maximumtemperatuur van 14 graden voorspeld wordt.

Landelijk weerbericht: warmterecord, gevolgd door koudefront

Het is in onze provincie al een paar dagen erg zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen overdag van tussen de 8 en de 11 graden. Normaal gesproken zou het nu overdag 5,8 graden moeten worden en 's nachts 0,3 graden.

Koudefront

Morgenavond is het alweer afgelopen met het zachte weer. Tegen de avond arriveert een koudefront met fikse plensbuien. In de loop van de avond wordt het alweer droog en neemt de wind in kracht af, maar de temperatuur blijft ook daarna nog wat dichterbij het meerjaarlijkse gemiddelde voor januari.

