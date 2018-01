Na Goes ook internet-zendmast van DELTA in Hulst

Internet voor buitengebied (foto: oz)

De termijn voor de aanmeldingen loopt af op 1 februari. Axel en Hoek komen nog maar enkele tientallen aanmeldingen tekort. Serooskerke op Walcheren moet er nog een stuk of vijftig. Oost-Souburg en Rilland blijven achter, daar komen ze nu nog ongeveer honderd aanmeldingen tekort. De actuele tussenstand staat op de site van DELTA.

DELTA heeft eerder aangekondigd snel internet aan te willen leggen in het buitengebied. Maar het Zeeuwse bedrijf doet dat alleen als er minimaal 150 huishoudens per gebied met een straal van ongeveer tien kilometer meedoen. Daarbij werkt DELTA samen met Greennet. Dat bedrijf regelt het vast-draadloos netwerk, DELTA is eigenaar van het netwerk en verzorgt de glasvezelverbindingen.

Niet rendabel

De provincie, gemeenten en ook de landelijke overheid zitten al langer met de Zeeuwse buitengebieden in hun maag. Daar is het aanleggen van internetkabels niet rendabel, dus moeten die gebieden het al jaren met lage internetsnelheden doen. De afgelopen jaren is er flink in geïnvesteerd om het aantal huishoudens snel internet te bieden. Dit deels gesubsidieerde project van DELTA en Greennet is opgezet om de laatste witte plekken op de kaart de kans te geven om ook toegang te krijgen tot snel internet.

