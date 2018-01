Locatie nieuwe supermarkt Heinkenszand 'is een ramp'

"Dat er een tweede supermarkt komt, juichen we toe. Zonder twijfel", gaat Wisse verder. "Maar als je nadenkt met gezond verstand is het echt een hele foute locatie." Daarmee doelt hij vooral op de verkeerssituatie rond de geplande locatie van de nieuwe supermarkt. "Het is daar nu al druk en het loopt er af en toe al helemaal vast, en dat wordt alleen maar erger. Ik denk dat het vooral gevaarlijk wordt voor fietsers en voetgangers.

Sinds 2012 is de gemeente Borsele bezig om een tweede supermarkt naar het dorp te halen. Er waren eerder plannen om met de Lidl in zee te gaan, maar in april vorig jaar werd duidelijk dat de supermarktketen en de gemeente er samen niet uit gingen komen. Wethouder Schenk zei het toen 'met tranen in zijn ogen' dat ze er niet uitkwamen. Maar in november vorig jaar lukte het uiteindelijk toch en meldde Schenk dat er toch een akkoord was gesloten met de supermarktketen en dat die gebouwd wordt naast de al bestaande Emté-supermarkt in het dorp.