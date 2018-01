GOES zweet maar verslaat Philippine in bekertoernooi

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

GOES kende een vliegende start tegen het drie klassen lager spelende Philippine. Al na een minuut spelen wist Ray Kroon de openingstreffer te maken. De Zeeuws-Vlaamse ploeg liet zich daardoor niet uit het veld slaan en kreeg daarna twee goede kansen via aanvallende middenvelder Robin Praet. Eerst stuitte hij op GOES-doelman Dennis Uijl, daarna had hij zijn vizier niet op scherp staan. Aan de andere kant schoot de spits van GOES, Daniel Wissel, wel met scherp. Binnen een tijdsbestek van drie minuten maakte hij twee goals en zo leek binnen het half uur de wedstrijd al gespeeld.

Maar vlak voor rust keerde de spanning helemaal terug door Sebastian de Meijer. Eerst verschalkte hij de goalie van de thuisploeg met een schot vanaf randje zestien en een minuut later stiftte hij de bal in het net. Maar het slotakkoord van de eerste helft kwam op naam van de ingevallen Jan Paul van Hecke. Hij bracht GOES weer naar een marge van twee door een vrije trap binnen te koppen en zorgde zo voor een 4-2 ruststand.

In de tweede helft bleven beide teams het net vinden. Eerst was daar Philippine-captain Yannick Vanhijfte die van een flinke afstand de 4-3 binnen schoot. Twintig minuten voor tijd leek invaller Erwin Franse het duel te beslissen nadat hij oog in oog met Rijkeboer uiterst koel bleef. Toch keerde de spanning opnieuw terug toen Philippine een strafschop kreeg. Dat buitenkansje werd benut door Vanhijfte, die zijn tweede van de avond maakte.

Een kleine tien minuten later kreeg GOES een penalty, die werd benut door Remon de Vlieger. Daarna was het gebroken bij Philippine en liep GOES flink uit. Kroon maakte nog twee goals en de ingevallen Tim de Winter eentje. GOES had het heel taai met Philippine maar gaat toch door naar de achtste finale.

GOES-trainer Rogier Veenstra zegt dat hij vond dat Philippine echt goed tegenstand bood:

Scoreverloop

1-0 Kroon (1)

2-0 Wissel (21)

3-0 Wissel (24)

3-1 De Meijer (40)

3-2 De Meijer (41)

4-2 Jan Paul van Hecke (44)

4-3 Yannick Vanhijfte (55)

5-3 Franse (70)

5-4 Yannick Vanhijfte (73/pen)

6-4 Remon de Vlieger (80/pen)

7-4 Kroon (80)

8-4 De Winter (86)

9-4 Kroon (89)

Opstelling GOES

Uijl, Klaas van Hecke, Tawfik (Jan Paul van Hecke/33), Dekker, Hollemans, Van de Woestijne (Franse/65), De Vlieger, Wolff (De Winter/56), Kroon, Wissel, Kabwe Manengela

Opstelling Philippine

Rijkeboer, Van Asten, Visser, Waterman, Lammertijn, Yannick Vanhijfte, De Dobbelaere, Praet, Van Vlierberghe, De Meijer, Yilmaz

