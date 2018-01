Beker: Hoedekenskerke en RCS kunnen net niet stunten

Hoedekenskerke was met een groot deel van het dorp afgereisd naar Wouw om de plaatselijke trots te zien spelen tegen Cluzona dat twee klassen hoger speelt dan de ploeg uit Zuid-Beveland. Na 45 minuten spelen stond het nog 0-0 en dat was al een verrassing te noemen, maar het feest werd compleet toen Martijn Rijk in de zestigste minuut zijn ploeg op een 0-1 voorsprong zette. De 'muur van Hoedekenskerke' overleefde daarna vele kansen en Cluzona trof meerdere malen het houtwerk. Het duurde tot aan de 88e minuut totdat de defensie van de Zeeuwse vierdeklasser capituleerde. Jeroen Hack maakte de bevrijdende 1-1 voor Cluzona.

In de strafschoppenserie miste Hoedekenskerke eenmaal en Cluzona bleef foutloos en daardoor gaan zij naar de achtste finale.

Hoedekenskere-aanvoerder Richard Uitterhoeve geloofde lang in een stunt tegen Cluzona:

RCS gaat onderuit in de beker tegen IFC (foto: Luc Martens)

RCS had ook een lastige tegenstander. Zij speelden tegen het drie klassen hoger spelende IFC. Al na vijfentwintig minuten leek het een onbegonnen zaak voor de Oost-Souburgers want de bezoekers stonden toen al met 0-3 voor. In de tweede helft richtte RCS zich echter op. Yordi Nijland maakte de 1-3, waarna Mervin Niemantsverdriet voor de 2-3 tekende. Nijland zorgde voor completatie van de comeback door voor de 3-3 te tekenen. In de vorige ronde verraste RCS al Papendrecht dat een klasse hoger speelt. Maar een stunt zat er vandaag niet in want IFC sloeg, met een doelpunt dat neigde naar buitenspel, in de slotminuten van het duel toch toe en dompelde de ploeg uit Oost-Souburg in rouw.

RCS-trainer John Bentschap Knook is trots op zijn ploeg omdat ze hard geknokt hebben:

