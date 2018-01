Tolhoek toch mee op trainingskamp

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

Tolhoek werd eind vorig jaar voor twee maanden geschorst, omdat hij buiten het medeweten van zijn ploeg slaapmedicatie in zijn bezit had. Ook Pascal Eenkhoorn kreeg naar aanleiding van dat incident een schorsing, de Spanjaard Lobato werd zelfs ontslagen. Tolhoek zou volgens de ploeg uitgesloten worden van deelname aan teamactiviteiten, maar een woordvoerder van het team zegt tegen de NOS dat het meenemen van Tolhoek en Eenkhoorn naar het trainingskamp onderdeel is van het 're-integratietraject'.

Volgens de NOS aten Tolhoek en Eenkhoorn in Alicante apart van de ploeg en mochten ze niet meedoen aan teamactiviteiten. De verwachting is dat Tolhoek zijn rentree in de Ronde van Abu Dhabi, die op 23 februari van start gaat.

Lees ook: