Thoolse gelovigen bidden tegen vormen van slavernij

Gelovigen bidden tijdens Week van Gebed (foto: Omroep Zeeland)

In verenigingsgebouw de Wingerd van de Hervormde Kerk hebben dinsdagavond 24 mensen van vier Thoolse kerken samen gebeden. André Wisse is een van de initiatiefnemers van de Week van het Gebed in Tholen: "God bevrijdde Israël van slavernij door hen door de Rode Zee te leiden. Dat is het verhaal dat Caribische christenen erg aanspreekt. Zij hebben het thema van dit jaar, Recht door Zee, verzorgd."

Zegen van God

Volgens een van de aanwezigen, Annemarie Schot uit Tholen, is juist met veel mensen bidden erg zinvol. "We hebben gebeden voor mensen die vastzitten in slavernij zoals drank, drugs en porno. En met hoe meer mensen je bidt, hoe zekerder God zijn zegen daaraan verbindt."

De Week van Gebed is nog tot en met 28 januari.

Een verslag van het gebed in Tholen

Miljoenen bidden op dit moment

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen op dit moment mee. Door samen te bidden ervaren de gelovigen eenheid. Tegelijk tonen ze verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.