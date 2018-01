Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Eén van de verdachten vluchtte te voet, de ander reed in een auto weg, maar crashte, waarna de verdachte kon worden aangehouden. De politie heeft het voertuig in beslag genomen voor onderzoek.

Of er bij de woninginbraak iets is buitgemaakt, is niet bekend.