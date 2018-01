Zeeland wordt wakker: inbraak, berenklauw en bekervoetbal

(foto: HVZeeland)

De politie heeft gisteravond twee verdachten van een woninginbraak op de Vroonlandseweg in Kapelle aangehouden. De twee zijn overgebracht naar het politiebureau.

(foto: omroep zeeland)

De provincie Zeeland bindt de strijd aan met dieren en planten die niet in Zeeland thuishoren en voor veel overlast zorgen. Het gaat om planten als de reuzenberenklauw en dieren als de beverrat, de nijlgans en de rosse stekelstaart, een uit Amerika afkomstige eendensoort.

De geplande locatie aan de Stenevate zou een onveilige situatie opleveren voor het verkeer (foto: Omroep Zeeland )

De ondernemersvereniging van Heinkenszand wil dat de nieuwe supermarkt op een andere plaats komt, dan de gemeente heeft voorgesteld. "De locatie aan de Stenevate is echt een ramp', vat voorzitter Jaap Wisse van de ondernemersvereniging samen.

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

GOES heeft de volgende ronde van het districtsbekertoernooi gehaald. De hoofdklasser versloeg Philippine in een uiterst doelpuntrijk duel op eigen veld met 9-4. Daardoor gaat de ploeg van trainer Rogier Veenstra door naar de achtste finale.

Weer

Vandaag is het bewolkt maar het blijft wel lange tijd overwegend droog. Bij een vrij krachtige en aan de kust soms harde zuidwestelijke wind stijgt de temperatuur naar 12 tot lokaal 14 graden. Daarmee wordt het de warmste 24 januari ooit gemeten in Zeeland. Tegen de avond arriveert een actief koufront met fikse plensbuien en kans op zware windstoten tot 80 a 90 km/uur. In de loop van de avond wordt het alweer droog en neemt de wind in kracht af. Komende nacht wordt het niet kouder dan 8 graden.