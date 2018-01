Hulst: wie zorgt voor reuring op Nieuwe Bierkaai?

De Bierkaai in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente roept ondernemers op om met ideeën te komen voor nieuwe winkels. De pop-upwinkel moet in eerste instantie in de omgeving van De Nieuwe Bierkaai komen te liggen.

2.000 euro

Via een stimuleringsfonds is er een bedrag van 2.000 euro beschikbaar. Ook wordt er ondersteuning aangeboden.

Pop-ups zijn in veel steden niet meer weg te denken. Pop-ups zijn initiatieven die plotseling verschijnen en ook net zo snel weer weg zijn. Het kan gaan om winkels, restaurants, musea, kunst, bioscopen of zelfs hele parken. Pop-ups verschijnen altijd op een tijdelijk beschikbare plek die de pop-up een exclusief en speciaal karakter geeft.

Het aanmelden van nieuwe pop-up initiatieven kan bij de gemeente Hulst tot en met 5 maart 2018. In Zeeland hadden we eerder al een pop-up pretpark, een pepernoten-pop-up store en een pop-up over (brand)veiligheid.