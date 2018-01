Kerkhove gaat spelen tegen zusjes Williams

Kerkhove maakt rentree in Fed Cup tegen zusjes Williams (foto: Omroep Zeeland)

Tegen wie Kerkhove het gaat opnemen is nog niet bekend. Naast de zusjes Williams kan ze ook nog moeten spelen tegen CoCo Vandeweghe, een speelster uit de mondiale top-10.

Kerkhove maakte in 2014 voor het laatst haar opwachting in het Fed Cup-team van Nederland. Voor de zusjes Williams is het ook even geleden dat ze speelden in dit toernooi. Serena speelde in 2015 voor het laatst in de Fed Cup, terwijl Venus dat deed in 2016.