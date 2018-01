Op deze zachtste 24 januari ooit is Westdorpe het warmst

(foto: Pixabay)

Het is op 24 januari nog niet eerder zo warm geweest in Westdorpe. In 2001 werd een temperatuur van 13,0 graden gemeten. In Vlissingen is ook het record gebroken: daar is het nu 11,6 graden.

Het oude record van 11,4 graden stamde daar uit 1993. En in Wilhelminadorp is de temperatuur gestegen tot 13,0 graden. Het oude record uit 2001 was daar 12,3 graden.

Temperatuur loopt nog op

Volgens Reinier van den Berg van MeteoGroup loopt de temperatuur nog iets op. Rond 14.00 uur verwacht hij de hoogste temperaturen. Ook 's nachts werden de oude warmterecords verbroken. Het werd overal boven de 9 graden, terwijl de oude records rond de 7 en de 6 graden lagen. Zo was het oude record in Vlissingen 7,6 graden, dat record stamde uit 1960.