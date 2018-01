'Ik word profvoetballer en dan meester als bijbaantje'

Kinderen zien op die manier een goede afspiegeling van de maatschappij, jongens kunnen, zeker wanneer de puberteit begint, terecht bij hun meester en meisjes dan weer bij de juf, maar ook binnen onderwijsteams is het handig.

Mannen en vrouwen denken anders en die mix kan daardoor verrijkend zijn.

Kinderen in verschillende groepen geven dezelfde wens aan. Hoewel volgens sommigen de humor van een meester vaak anders is dan die van een juf is er qua lesgeven volgens hen weinig verschil. De 10-jarige Xander zit in de klas bij meester Martijn. In de afgelopen jaren was een meester zeldzaam.

Alleen juffen is niet leuk

"Ik vind het niet leuk dat je alleen maar juffen krijgt. Ik wil ook wel twee of drie keer een meester." En als je twijfelt over of je wel of niet leerkracht moet worden heeft Xander de oplossing. "Ik wil profvoetballer worden maar meester lijkt mij ook wel leuk. Als bijbaantje bijvoorbeeld!"