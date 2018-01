Vlissingen en Middelburg nu ook driedimensionaal

De nieuwe luchtbeelden van de Walcherse steden zijn gemaakt met behulp van een vliegtuig dat vanuit verschillende richtingen over de bebouwde kom heeft gevlogen. De foto's zijn dit keer niet alleen recht naar beneden gemaakt (zoals bij de gewone Google Earth en Google Maps foto's) maar ook diagonaal.

Alle objecten zijn zo meerdere keren, vanuit verschillende hoeken, gefotografeerd. Speciale computerprogramma's hebben vervolgens al die foto's bestudeerd om ieder object apart te onderscheiden en de vorm ervan uit te rekenen.

Grote historische steden in Italië en Frankrijk konden al een paar jaar op deze manier worden bekeken. In Nederland was het een service voor grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, maar Zeeland heeft hier een paar jaar op moeten wachten. Het is niet bekend of en wanneer Google de andere steden van Zeeland in drie dimensies laat filmen.