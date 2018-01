Uit eten bij iemand thuis, een nieuwe trend?

Marc van Bunderen uit Zaamslag ontvangt samen met zijn vrouw An regelmatig gasten in hun woonkamer. An is dan de gastvrouw en Marc staat in de keuken.

Wat staat er op het menu?

De gasten die bij An en Marc komen eten krijgen altijd een verrassingsmenu voorgeschoteld. Er wordt hierbij natuurlijk rekening gehouden met eventuele wensen van de gast. Marc: "Het menu wordt vooraf in hoofdlijnen met de gasten besproken. Stel dat iemand geen vis eet, dan passen we het menu aan." Er wordt ook rekening gehouden met eventuele allergieën en of iemand vegetarisch is.

ShareDnD staat voor 'Share Drinks & Dinner'. In Nederland zijn er momenteel al zo'n 330 huiskamerrestaurants, waarbij vooral de Randstad erg populair is onder de hobbykoks.

Gastvrouw An van Bunderen maakt de kamer gezellig (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast wordt er bij het samenstellen van het menu ook gekeken naar de verschillende seizoenen. Momenteel maakt Marc veelvuldig gebruik van wild. In het voorjaar ligt de nadruk bijvoorbeeld op asperges en in de zomer wordt er veel vis geserveerd.

Marc: "Ik vind het leuk om zoveel mogelijk te variëren met de gerechten, zonder dat het te culinair wordt."

Chefkok Eric van Bochove van 't Vlasbloemeken in Koewacht vind het fenomeen nadelig voor de professionele restaurants.

Hij had nog nooit gehoord van het concept ShareDnD en vindt het op zich leuk dat mensen een passie hebben voor koken. Maar toch heeft hij zo z'n bedenkingen.

Eric van Bochove is overigens niet de enige die er zo over denkt. Er zijn veel mensen die het zelfs broodroof vinden. An en Marc vinden dat echt onzin. "Ten eerste kunnen wij niet dezelfde kwaliteit leveren als een professioneel restaurant. Daarom liggen onze prijzen ook lager. En ten tweede is ons kostenplaatje totaal anders dan in een restaurant. Het is gewoon niet te vergelijken"

Mensen vinden het leuk om eens wat anders te proberen

Volgens Marc hoeven restaurants zich dan ook geen zorgen te maken over eventuele concurrentie. "Mensen die hier komen eten, vinden het leuk om eens wat anders te proberen. Ze willen voornamelijk ervaren hoe het is om bij iemand thuis te eten. En dit betekent niet dat ze minder in een restaurant gaan eten."

Hobbykok Marc van Bunderen aan het werk (foto: Omroep Zeeland)

Het moet een hobby blijven

An en Marc zijn erg stellig wanneer de vraag wordt gesteld of ze niet de ambitie hebben om ergens in Zeeuws-Vlaanderen een eigen restaurant te beginnen. Marc: "Ik vind het erg leuk om zo nu en dan voor gasten te koken, maar om nou een restaurant te beginnen, gaat te ver. Dan sta ik elke dag in de keuken. Nee hoor, ik heb een drukke baan als bouwkundig ingenieur, dus het blijft voor mij echt een hobby."