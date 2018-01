Inbrekers jachthavens willen motoren en handdoeken

(foto: Omroep Zeeland)

Op camerabeelden is te zien dat vier inbrekers rond 00.00 uur het terrein in Veere binnendringen. Pas vier uur later vertrekken ze weer. In de jachthaven is al eerder ingebroken, maar waar een half jaar geleden vooral buitenboordmotoren in trek waren, zijn de inbrekers nu de boten zelf binnengedrongen en hebben ze allerlei spullen meegenomen.

Volgens havenmeester Ronald Hereijgers gaat het allemaal om 'klein spul', zoals radio's en gereedschap. "Maar alle boten zijn wel opengebroken en hebben veel schade. Een schuifpui die ontzet is kost al snel 5.000 euro.'' Over de totale schade laat hij zich liever niet uit, maar die kan in de tienduizenden euro's lopen.

32 schepen opengebroken

De jachthaven in Oostwatering is niet de enige haven die het slachtoffer is van inbraken. Ook de jachthavens in Wolphaartsdijk hebben de afgelopen maanden een paar keer bezoek gehad van 'het dievengilde', zoals havenmeester Hans Colijn van watersportvereniging Wolphaartsdijk ze noemt.

Bij de watersportvereniging is zes weken geleden voor het laatst ingebroken. Toen zijn er in totaal 32 schepen opengebroken en enkele buitenboordmotoren meegenomen. "Het is op het moment in elke jachthaven in Zeeland wel prijs", zegt Colijn.

Volgens Colijn is de inbraakgolf in november 2016 gestart en sindsdien niet meer gestopt. "Het is zelfs in de zomer doorgegaan, wat op zich wel heel bijzonder is. Midden in de zomer zijn er in de jachthaven in Den Osse 25 buitenboordmotoren meegenomen. Het is droevig."

Handdoeken en oplaadsnoertjes

Wat zowel de havenmeester van Oostwatering als die van Wolphaartsdijk opvalt, is de schade die wordt aangericht. Die staat volgens beide heren niet in verhouding met de gemaakte buit. "Er worden persoonlijke dingen meegenomen die niet veel waarde hebben", zegt Colijn. Zo zijn er tijdens de laatste inbraak behalve een paar buitenboordmotoren een stapeltje handdoeken, een zaklamp en een oplaadsnoertje meegenomen.

Handdoeken en oplaadsnoertjes als buit, 'het is bizar'

Bij de jachthaven in Oostwatering is van de week het toiletgebouw opengebroken, terwijl daar volgens havenmeester Hereijger niks te halen valt "behalve een tuinslang".

In Wolphaartsdijk vermoeden ze dat de mannen die tijdens de inbraak op de uitkijk moeten staan, op den duur uit verveling over het terrein gaan om te kijken wat er eventueel nog meer te halen valt. Dat ze dan vervolgens kiezen voor niet al te waardevolle spullen lijkt vreemd, maar dat is het niet volgens Colijn. "In het begin vonden we het wel bizar dat ze de dure televisie laten staan, maar wel etenswaren meenamen", zegt hij, "maar achteraf is het wel te plaatsen. Ze pakken dingen die makkelijk mee kunnen en de rest laten ze staan. Behalve de buitenboordmotoren dan, want daar is het ze om te doen."

Jachthaven Torentijd

Tegen de inbraken kunnen de havens niet veel meer doen dan nu. "We kunnen nog wel meer en betere hekken om het terrein gaan zetten en er een soort Torentijd van maken", volgens Ronald Hereijgers, "maar voor de booteigenaren moet het ook niet te ingewikkeld worden om op de jachthaven te komen."

De eigenaren van de getroffen boten zijn allemaal geïnformeerd. Die moeten aangifte doen.

