Drie jongens vast voor forse mishandeling Sas van Gent

Politieauto's (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Een 19-jarige jongen werd rond 19.00 uur in de Walstraat door enkele jongeren geslagen en geschopt. Om 20.40 uur diezelfde avond meldde hij zich met een bebloed gezicht bij een familielid in Sas van Gent. Het familielid heeft vervolgens de politie ingeschakeld. Een ambulance heeft de man opgehaald voor behandeling in het ziekenhuis.

Getuigenoproep

De daders waren inmiddels gevlogen en dus deed de politie een getuigenoproep. Gesprekken met getuigen leidden uiteindelijk naar de arrestatie van twee jongens van 17 jaar oud en een van 18 jaar oud uit Terneuzen.

De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt en overgebracht naar het politiecellencomplex. Donderdag worden ze voorgeleid aan de Rechter-commissaris.

