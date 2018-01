Scheldeprijs met ploegen Kittel, Sagan en Groenewegen dwars door Zeeland

De ploegen van toprenners als Peter Sagan, Marcel Kittel en Dylan Groenewegen zullen verschijnen op de Markt in Terneuzen waar de ploegenvoorstelling is. "Ik hoorde net de ploegen en de beoogde renners", zegt wethouder sport Jack Begijn van de gemeente Terneuzen. "Toen tolde het een beetje in mijn hoofd en dacht ik: Wauw! Dat we zoiets in Terneuzen gaan krijgen. Daar kun je alleen maar van dromen."

De elf World Tour-ploegen die gaan starten in de Scheldeprijs

Belangrijskte renner(s) Team Katusha-Alpecin Marcel Kittel Quick-Step Floors Philippe Gilbert, Elia Viviani Lotto Soudal André Greipel Dimension Data Mark Cavendish, Edvald Boasson Hagen BORA-hansgrohe Peter Sagan FDJ Arnaud Démare, Ramon Sinkeldam Astana Pro Team Andrei Grivko, Magnus Cort Nielsen Team Sunweb Tom Dumoulin, Michael Matthews Education First-Drapac Daniel Mclay, Sep Vanmarcke Team LottoNL-Jumbo Dylan Groenewegen, Antwan Tolhoek Team Sky Christopher Froome, Dylan van Baarle

Het parcours gaat in totaal 120 kilometer over Zeeuwse wegen. Na Terneuzen gaat het peloton via de Westerscheldetunnel naar Walcheren. Op dat eiland rijden de profrenners langs Middelburg en Veere richting de Bevelanden waar het peloton langs Goes, Wemeldinge en Yerseke rijdt. Daarna gaat de Scheldeprijs terug richting België waar het uiteindelijk zal finishen in Schoten.

Gedeputeerde van de provincie Zeeland Jo-Annes de Bat verwacht een aantal lastige struikelblokken in het parcours. "Allereerst de Westerscheldetunnel waar de renners flink zullen moeten trappen omhoog en omlaag. Op Walcheren zijn er veel smalle wegen en dijken." Maar de belangrijkste factor wordt de wind. "De Schelde is nooit ver uit de buurt en daar heeft de wind vaak vrij spel."

