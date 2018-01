Mannen willen wel weer voor de klas staan

Henk Zielstra is academiedirecteur van onder andere de pabo van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Hij heeft in de afgelopen jaren duidelijk de signalen opgemerkt vanuit het basisonderwijs.

De opleiding wordt aantrekkelijker voor jongens door ze stage te laten lopen vanaf in groep 4." Henk Zielstra, directeur pabo

"We hebben de signalen over het komende leerkrachtentekort opgemerkt en daar hebben we op ingespeeld door onder andere in voorlichtingen in te zetten op de aantrekkelijkheid voor mannen. Maar ook door stages voor jongens te laten beginnen in bijvoorbeeld een groep 4."

Verder heeft het kabinet in het regeerakkoord al aangegeven dat het collegegeld voor pabo's voor de eerste twee jaar gehalveerd wordt. Op die manier hopen ze de studie aantrekkelijker te maken.

Meer mannen

De lichte trend die te zien is bij de pabo heeft wel te maken gehad met een schommeling in de afgelopen jaren. Dit jaar ging het totaal aantal aanmeldingen weer omhoog: van 66 studenten in 2016 naar 101 nu. Maar opvallend is daarin de toename van het aandeel jongens. Inmiddels is dat ruim 41 procent.

Matthijs Ingelse is nu leerkracht in groep 8 van basisschool Vossenburch in Middelburg. Vorig jaar is hij afgestudeerd en in de afgelopen jaren heeft hij de toestroom van jongens op de pabo zien veranderen.

Baangarantie

"Ik heb in mijn tijd op de pabo wel meer mannen zien komen. Ik denk zeker dat daar absoluut wel een stijgende lijn in zit. Al ben ik in mijn eerste jaar bijvoorbeeld begonnen met vijf jongens en daar zijn er uiteindelijk twee van afgestudeerd. Maar goed, er zit een tekort aan te komen dus ik denk dat het daarom ook meer aantrekt. Want je krijgt te maken met baangarantie."

Zelf vindt Ingelse dat het beeld van leerkracht wel verbeterd mag worden. "Het beeld heerst nog je geeft je lesje en daarna is het klaar maar je doet echt veel meer. Je bent bezig met analyses van leerlingen, plannen opstellen voor leerlingen, dat is echt leuk om te doen."

