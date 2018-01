Deel dit artikel:











Zeer zeldzame meeuw gespot bij Vlissingen

Bij de visafslag in Vlissingen is vanmiddag een zeldzame meeuw gevonden. Het gaat om een jonge Ross' meeuw. Die soort is hier zeer zeldzaam, de vogel wordt gemiddeld één keer in de vier jaar in Nederland waargenomen. De vorige waarneming in Zeeland was in november 1995 bij Westkapelle.

Zeer zeldzame Ross' meeuw gespot in haven van Vlissingen (foto: Jan Goedbloed) Het was vanmiddag nogal druk bij de visafslag, vanwege alle vogelaars en fotografen die de zeldzame meeuw wilden bekijken en fotograferen. Volgens de site waarneming.nl wordt deze meeuwensoort namelijk door veel vogelaars gezien als een van de 'holy grails'. Het dier werd rond rond 13.20 uur ontdekt door een vogelaar die toevallig in de buurt was. Hij deelde zijn waarneming met andere vogelaars en al snel stonden er tientallen vogelaars de vogel te bewonderen. Toendra's De Ross' meeuw broedt op de moerassige toendra's in het noordpoolgebied van Noord-Amerika en Noordoost-Siberië. De soort trekt normaal gesproken over slechts korte afstanden, waarbij ze overwinteren aan de grens van het pakijs. Een enkel exemplaar komt weleens wat zuidelijker terecht. Af en toe komt er een Ross' meeuw hier terecht als dwaalgast, meegevoerd op de wind. Zoals deze.