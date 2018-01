Gemeentehuis Veere van 't gas af

"Kijk mensen, dit is 'm en hij komt niet meer terug!" Wethouder Jaap Melse verwijdert symbolisch de gasmeter uit het gemeentehuis. Veere is er trots op het eerste gemeentehuis in Zeeland te hebben zonder gasaansluiting.

Besparing van 25 procent

In 2016 en 2017 zijn de verwarmings- en de koelingsinstallaties vervangen. Doelstelling was ook om zoveel mogelijk te besparen op fossiele brandstof. Installatiebedrijf Synto kwam met een ontwerp waardoor geen gasverwarming meer nodig is.

In een persbericht meldt Veere: "Door middel van een lucht warmtepomp, zonder toepassing van schadelijke CFKs, is een besparing van meer dan 25 procent gerealiseerd."



Gasfornuizen vind je niet meer in het gemeentehuis. (foto: CC0)

Ook de keuken werd vernieuwd. Het gasfornuis ging de deur uit. Ambtenaren en politici koken voortaan op elektrische inductieplaten. Hierdoor kon de gasaansluiting in de keuken worden afgesloten. Net als in de rest van het gebouw.

Zonnepanelen

Veere hoeft alle veranderingen niet zelf te betalen. De gemeente krijgt een subsidie van het Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) voor het verdubbelen van het aantal zonnepanelen op het dak van gemeentehuis. Dat worden er in totaal duizend. Het is de bedoeling dat heel Veere in 2050 energie-neutraal zal zijn.

Gemeentehuis Veere in Domburg (foto: Omroep Zeeland)

Groningen

In de jaren '50 van de vorige eeuw moest Nederland aan het gas en nu moet Nederland weer van 't gas af. Dat reduceert de CO2-uitstoot en is dus goed voor het milieu. Minder gaswinning in Groningen gaat bovendien aardbevingen in die provincie tegen. Melse: "Groningen is ver weg, maar het is wel Nederland."

In heel Nederland moeten de komende twaalf jaar 350.000 verouderde woningen vervangen worden door energie-neutrale woningen, zonder gasaansluiting. Ook in Zeeland staan nog duizenden van dat soort huizen.

