Vesting Hulst wordt opgepimpt met kanjersubsidie

De gemeente heeft al een eerste speeltuin aangelegd op het Brederodebolwerk naast de Keldermanspoort en heeft plannen voor meer. Er moet een bankje komen waarop verhalen uit de geschiedenis zijn te beluisteren en voor de Keldermanspoort komt een doorkijkplaat met een afbeelding hoe de torens er in oude tijden hebben uitgezien.

Ook wordt er binnenkort een 'stadsfiguurtje' gepresenteerd. Deze nieuwe voorzieningen moeten bezoekers de roerige geschiedenis van de stadswallen 'intenser laten beleven'. De bezoekersaantallen lopen terug en daarmee de economische positie van Hulst. Als de stadsvesting meer bezoekers trekt, zal dat voor de lokale middenstand ook meer klanten opleveren.

Speeltuin De Vindplaats op een van de negen bolwerken (foto: Omroep Zeeland)

Stadsarchivaris Antoine Prinsen is trots op de roemruchte geschiedenis van de stadswallen. "Dit is echt heel bijzonder, dat de wal nog helemaal intact, met de negen bolwerken." Al lopend over de wallen denkt hij altijd wel terug aan de zware belegeringen in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog.

Bolwerk is geen speeltuin

Die roemruchte geschiedenis mag voor hem wel meer onder de aandacht gebracht worden van het publiek. Al moet de gemeente wel oppassen dat niet elk bolwerk een speeltuin wordt.

Hulst is drie keer veroverd in de Tachtigjarige oorlog 1591 - Door de protestantse opstandelingen veroverd onder leiding van Maurits van Oranje

1596 - Door de Spanjaarden terugveroverd.

1645 - Door de opstandelingen onder leiding van prins Fredrik Hendrik van Oranje opnieuw heroverd.

Belegering van Hulst door Spaanse troepen in 1596 (foto: Philipp Uffenbach)

Deze Europese subsidie komt uit een zogenoemde POP-pot, bedoeld voor initiatieven vanuit de bevolking om de economische structuur en vooral leefbaarheid van het platteland te verbeteren. POP staat voor Plattelands Ontwikkelings Programma.

Ook dit jaar is er weer een POP-pot van een twee miljoen euro te verdelen in Zeeland. Eén miljoen euro voor Zeeuws-Vlaanderen, en één miljoen voor boven de Westerschelde. Mensen die subsidie voor leefbaarheidsprojecten willen vragen, kunnen dat doen via de site van de provincie Zeeland.