Zeven maanden rijden door Zeeland voor de perfecte koers

"In Nederland gelden natuurlijk andere regels als in België", zegt De Witte. "Maar we zijn zo ontzettend goed geholpen door alle Zeeuwen." De Witte kent Zeeland goed. "Ik ken vooral de mooie plaatsjes, wij zijn gaan kijken of we die plekken konden laten zien en zo zijn wij gaan puzzelen."

Zo is die puzzel uiteindelijk geworden. De route van de 106e editie van de Scheldeprijs:

De definitieve route van de 106e Scheldeprijs (foto: Omroep Zeeland)

Nooit eerder startte de Scheldeprijs in het buitenland, maar die rigoureuze beslissing betekent dat het koersverloop van de wedstrijd gaat veranderen. Voorheen konden de sprintersploegen zich verstoppen en aan het eind toeslaan, maar dat is nu niet meer zo. "De route is zo uitgedokterd dat het niet anders kan dan dat er waaiers gaan ontstaan, want wind is er hier altijd. Alle renners zullen de hele tijd attent moeten zijn."

