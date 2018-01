Ben Sellam volgt De Nooijer op bij Zeelandia Middelburg

Salim Ben Sellam (foto: Paul ten Hacken)

De Nooijer wilde ook trainer bij Zeelandia Middelburg blijven. De oud-prof wilde Hoek en Zeelandia Middelburg combineren volgend seizoen, maar Zeelandia Middelburg zag dat niet zitten en ging daarom op zoek naar een nieuwe trainer.



Ben Sellam (29) volgt op dit moment de cursus TC2. Dat diploma is vereist om Zeelandia Middelburg te mogen trainen. De verwachting is dat Ben Sellam, die nu nog trainer is bij vierdeklasser Zeeland Sport in Vlissingen, het diploma gaat halen.

Bij Zeelandia Middelburg zijn de laatste seizoenen veel trainerswisselingen geweest. Ben Sellam wordt de achtste trainer in negen seizoenen.

