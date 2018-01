'PVV niet buitengesloten in Tholen en Terneuzen'

(foto: Omroep Zeeland )

VVD-lijsttrekkers Jan Sips (Terneuzen) en Frank Hommel (Tholen) laten weten geen enkele partij op voorhand uit te sluiten. "Bovendien is er een wezenlijk verschil tussen landelijke en lokale politiek", zegt Hommel. "Landelijk maak je wetten, lokaal niet."

Ook Petrina Geluk van het CDA in Tholen zegt open te staan voor een samenwerking met de PVV. "Het lijkt me dat hun lijsttrekker (Vincent Bosch red.) iemand is met wie we redelijk in gesprek kunnen gaan. Maar laten we eerst de verkiezingen maar eens afwachten." Jack Begijn van het CDA in Terneuzen gaat, mocht het tot onderhandelingen met de PVV komen, objectief naar het partijprogramma kijken.

Dijkhoff

Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de landelijke VVD, zei gisteren dat zijn partij samenwerken met de PVV in gemeentelijke coalities niet uitsluit. Volgens hem moeten lokale VVD'ers dat beslissen. Zijn collega Sybrand Buma van het CDA zei vorige week hetzelfde bij Jinek. Bij de landelijke verkiezingen, vorig jaar maart, en de daaropvolgende formatie, zeiden CDA en VVD niet met de PVV in de regering te willen.

De PVV doet bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart mee in dertig gemeenten.