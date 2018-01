Vrouw botst onder invloed tegen boom

Rond 19:05 kregen de hulpdiensten een melding. Twee ambulances en een traumahelikopter rukten uit, maar ter plekke bleek dat de situatie mee viel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde bij de kruising van de Langeweg met de Populierestraat. Volgens de politie had de vrouw te veel gedronken en raakte ze de controle over het stuur kwijt, waarna de auto tegen een boom botste en tegen struiken tot stilstand kwam. Hoeveel de vrouw precies gedronken had, is nog niet duidelijk. Ze is voor een uitgebreide ademanalyse naar het politiebureau in Goes gebracht.

De auto was aan de voorkant flink beschadigd en is door een bergingsbedrijf getakeld.