'Hij kan goed voorlezen, maar mijn papa en mama zijn beter'

In groep 1/2 van de Prinses Ireneschool in Goes houden bijna alle kinderen van voorlezen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, voor de kinderen uit de groep gewoon de vader van Tim, leest voor. De kleuters hangen aan zijn lippen. "Hij kan heel goed voorlezen, maar mijn papa en mama zijn nog beter", vertelt een enthousiaste kleuter.

Liever spelen

Na vier boekjes is het klaar. De 'papa van Tim' gaat nog ergens ander voorlezen en de kleuters mogen iets anders gaan doen. Bijna allemaal hebben ze ervan genoten, maar voor sommigen kun je het nooit goed doen: "Ik houd niet van voorlezen. Dan moet ik zo lang wachten tot ik weer kan gaan spelen."

De Nationale Voorleesdagen duren nog tot en met volgende week zaterdag.