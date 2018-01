Zeeland wordt wakker: PVV niet buitengesloten, ongeluk onder invloed en nationale voorleesdagen

PVV Terneuzen met Geert Wilders (foto: Geert Wilders / Facebook)

Samenwerking met PVV niet uitgesloten

De fracties van VVD en CDA in Tholen en Terneuzen sluiten een coalitie met de PVV niet uit. De partij van Geert Wilders doet komende gemeenteraadsverkiezingen in deze twee Zeeuwse gemeentes mee.

Nadat de vrouw tegen een boom was aangebotst, kwam de auto tegen een paar struiken tot stilstand. (foto: HV Zeeland)

Ongeluk onder invloed

In 's-Gravenpolder is een vrouw aangehouden nadat ze onder invloed tegen een boom was aangereden. Het gaat om een eenzijdig ongeval.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat kwam voorlezen in groep 1/2 van de Prinses Ireneschool (foto: Omroep Zeeland)

Nationale Voorleesdagen

Op veel scholen staat sinds gisteren het voorlezen centraal: de de Nationale Voorleesdagen zijn weer begonnen. Voor de vijftiende keer mogen kinderen anderhalve week lang extra voorgelezen worden. Ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat, oftewel de vader van Tim, las een verhaaltje voor.

Een prachtige zonsopkomst bij Westkapelle zorgt voor een gouden gloed. (foto: Hanneke JL via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Vandaag is het droog weer met wolkenvelden, maar ook van tijd tot tijd zon. Het wordt maximaal 10 graden bij een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.