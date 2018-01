Krijgt gratis boek kinderen aan het lezen?

Drie Goese boekhandels hebben ervoor gezorgd dat meer dan duizend basisschoolkinderen op de Bevelanden het boek Ronja de Roversdochter ontvangen. Gratis. (foto: ANP Photo)

Begin dit jaar startten de Goese boekhandels De Koperen Tuin en Het Paard van Troje een sponsoractie om alle schoolkinderen uit de groepen zeven en acht op de Bevelanden het boek te kunnen geven. Na een week sloot boekhandel Lectori uit Kapelle zich ook aan.

"Het was een spontane actie", vertelt initiatiefnemer Manda Heddema van de Koperen Tuin. "Een paar jaar geleden hebben we al eens een actie georganiseerd waarbij we boekenbonnen op school uitdeelden. Toen zagen we vooral kinderen die normaal al boeken kwamen halen in de boekhandel. We willen juist de kinderen bereiken die we niet zien."

Boekverkoper Manda Heddema (foto: Omroep Zeeland)

Manda Heddema legt uit waarom ieder kind zou moeten lezen

Met het boek naar de kinderen

Dus besloten de boekhandels het over een andere boeg te gooien. Heddema: "We gaan nu met het boek naar de kinderen." De boekhandelaars haakten aan bij de landelijke actie Geef een boek cadeau. Elk jaar kiest deze organisatie voor een klassieker die eenmalig voor twee euro wordt verkocht, met als doel het boekenbezit onder kinderen te vergroten. Heddema: "En wie kent Ronja de Roversdochter van Astrid Lindgren niet? Het moet een tijdloos boek zijn, geschikt voor jongens en meisjes in een brede leeftijdscategorie."

De boekhandelaars pakten het project nog wat ambitieuzer aan: gratis boeken die op school bezorgd worden. Dankzij sponsors is dat doel behaald. Vanaf 9 februari ontvangen de basisschoolkinderen het boek op school. Hoeveel kinderen zo'n boek krijgen, kan Heddema nog niet zeggen. "We zijn nog aan het tellen, maar verwachten toch zo'n 2000 boeken nodig te hebben."

