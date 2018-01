Zeeland langzaamste meisje van de klas

Kamer van Koophandel in Middelburg (foto: Google)

In 2013 telde Zeeland 31.000 bedrijven en bedrijfjes (dus ook eenmansbedrijfjes)en dat waren er op 1 januari jongstleden 36.000. Dat zijn er nog altijd 4000 minder dan we op basis van de landelijke cijfers hier zouden verwachten. Daar staat tegenover dat Zeeland de provincie is met de snelste daling van het het aantal faillissementen, afgelopen jaar bijna de helft minder dan in 2016.

Overleving

Uit de overlevingsratio die de Kamer van Koophandel heeft berekend blijkt Zeeuwse ondernemers heel gemiddeld presteren. De overlevingsratio is het percentage bedrijven dat nu nog bestaat ten opzichte van het totaal aantal bedrijven dat 1 tot 5 jaar geleden werd opgericht. Die overlevingsratio is in Zeeland met 63 procent exact het Nederlandse gemiddelde. Friese ondernemers doen het beter (68 procent overlevers) en die in Flevoland zijn de slechtsten (57 procent overlevers).