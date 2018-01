Zo gaat Zeeuwland één miljoen euro teruggeven aan huurders

Woningen van Zeeuwland (foto: Omroep Zeeland)

Op Schouwen-Duiveland krijgen de huurders van sociale huurwoningen per 1 juli een huurverlaging van 0.6 procent. Dit doet Zeeuwland alleen voor huurders op Schouwen-Duiveland omdat de gemiddelde huurprijs daar hoger ligt dan bij hun huizen op Walcheren. Nieuwe huurders gaan op Schouwen-Duiveland geen administratiekosten meer betalen.

Maar dat betekent niet dat de huurders op Walcheren worden vergeten. Zeeuwland gaat daar de huurwoningen meer energiebesparend maken. De kosten voor die maatregelen neemt de woningcorporatie op zich. Het aanbrengen van zonnepanelen wordt op Walcheren ook verlaagd. Dit wordt maandelijks twaalf euro. Zo wordt dat gelijk getrokken aan Schouwen-Duiveland. Wat ze ook gelijk gaan trekken is het huurdersonderhoud.

Commotie

Vorig jaar hield Zeeuwland ook al een miljoen euro over en wilde dat in een eenmalige huurverlaging teruggeven aan hun huurders. Daarover ontstond commotie. In eerste instantie werd dat plan afgekeurd door de Autoriteit Woningcorporaties omdat de eenmalige korting in strijd was met de Woningwet. Later werd dat plan alsnog goedgekeurd en betaalden de zesduizend huurders afgelopen jaar in december 170 euro minder huur.

De huurders van Zeeland worden persoonlijk geïnformeerd over welke kortingen voor hun gaan gelden.