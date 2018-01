Eis: vijf jaar cel voor wielerongeluk Absdale

Wielrenner overleden bij ongeluk op Oud Ferdinandusdijk bij Absdale (foto: HV Zeeland)

Tijdens de zitting betuigde de verdachte spijt. Tegen de rechter zei hij dat hij op die dag niet had mogen rijden, omdat hij gedronken had. Naar eigen zeggen had hij zes kleine blikken bier op. Ook gaf de Terneuzenaar toe dat hij geen geldig rijbewijs had.

Daarnaast gebruikte de Terneuzenaar ook sterke pijnstillers die een gevaarlijke combinatie vormen met alcohol. Zo zou het volgens de bijsluiter kunnen leiden tot sufheid.

Het wielerongeluk van 17 juli was het tweede dodelijke ongeval in Hulst in twee dagen tijd. Een dag eerder kwam een 64-jarige wielrenner uit het Belgische Temse om het leven na een aanrijding met een auto. De auto reed na het ongeluk door. Twee dagen later meldde de automobilist zich bij de politie.

Tegen de rechter zei de verdachte dat het ongeluk ook gebeurd was, als hij niet gedronken zou hebben. Losliggende steentjes op de weg zouden volgens hem de oorzaak zijn. Hij kwam met zijn auto in de berm terecht en corrigeerde. Hij probeerde daarbij het slachtoffer, naar eigen zeggen, nog te ontwijken. Zijn advocaat viel hem daarin bij: "Mijn cliënt heeft nog alles gedaan om het slachtoffer te ontwijken. Na de botsing was hij in shock".

'Cocktail van fouten'

De officier van justitie geloofde daar niks van. De verdachte nam het volgens hem 'op de koop toe' dat zijn handelen de dood van een ander tot gevolg zou kunnen hebben. "Dit was een vermijdbaar ongeval. Hij heeft willens en wetens heel veel risico's voor lief genomen. Als hij zich aan de regels had gehouden dan was dit niet gebeurd. Dat reken ik hem zwaar aan."

Persofficier Linda van den Oever heeft het over een 'cocktail van fouten' die de verdachte heeft gemaakt. Zo reed hij behalve onder invloed ook over een weg die alleen bedoeld was voor bestemmingsverkeer, en negeerde hij waarschuwingsborden voor gevaar en reed hij te hard.

Persofficier: Cocktail van fouten

De verdachte is volgens de officier van justitie de afgelopen jaren 'vele malen indringend geconfronteerd' met zijn foute gedrag door politie en rechter. Zo mocht de Terneuzenaar al zeven jaar geen enkel voertuig meer besturen en had hij een rijontzegging wegens eerdere verkeersovertredingen, waaronder rijden onder invloed.

'Beelden blijven malen'

Een vriend en tevens collega van Rob Lammers las tijdens de zitting een slachtofferverklaring voor. Hij vertelde namens de weduwe van het slachtoffer dat de dood een 'gigantische impact' heeft gehad en "ons kind heeft in een paar dagen zijn onbezorgdheid achter zich gelaten". De beelden van het ongeluk blijven bij de nabestaanden door 'het hoofd malen'. De publieke tribune in de rechtszaal zat vol met nabestaanden van het slachtoffer.

Na de slachtofferverklaring werd de verdachte emotioneel en kwam hij moeilijk uit zijn woorden. Hij heeft een brief gestuurd aan de nabestaanden met een spijtbetuiging.

'Kans op herhaling groot'

De rechter sprak de verdachte erop aan dat hij eerder is voorgekomen voor rijden onder invloed van alcohol en rijden zonder geldig rijbewijs. Volgens Emergis, waar de verdachte onder behandeling is, is de kans op herhaling groot. De verdachte bestrijdt dat: "Ik kruip nooit meer achter het stuur".

Volgens de advocaat van de verdachte kan opzet niet bewezen worden. Volgens de raadsman staat alleen het alcoholgebruik en het ontbreken van een geldig rijbewijs vast. "Mijn cliënt wil werken aan herstel en moet worden opgenomen in een kliniek", besloot de advocaat. De officier van justitie reageerde daarop met: "De verdachte wil verder met zijn leven, dat had het slachtoffer ook gewild."

De rechtbank doet op 8 februari uitspraak.

