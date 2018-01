Deel dit artikel:











Vleeshal haalt bezoekers uit Amsterdam zelf op

In het kader van 'Als Mohammed niet naar de Vleeshal toekomt, dan....' organiseert de Vleeshal een busreis vanuit Amsterdam om bezoekers de kans te geven de opening van de nieuwe expositie in de Vleeshal bij te wonen. Ook mag iedereen tijdens de opening voor een habbekrats mee komen eten. Het is een offensief van de stichting Beeldende Kunst Middelburg om meer bezoekers naar het broeinest voor moderne kunst te lokken.

Vleeshal haalt bezoekers uit Amsterdam zelf op (foto: Stichting Beeldende Kunst Middelburg) De Vleeshal is de laatste jaren geconfronteerd met bezuinigingen door de gemeente Middelburg. Daardoor moest per 2017 noodgedwongen entree geheven worden. Directeur Roos Gortzak laat zich er niet door uit het veld slaan. Ze wist de gemeente ervan te overtuigen de bezuinigingen tijdelijk stop te zetten en weet tot nu toe het Mondriaanfonds er toe te bewegen om de Vleeshal voor een fiks bedrag te subsidiëren. Daarnaast grijpt ze nieuwe manieren van bezoekers trekken aan, zoals de busreis van en naar Amsterdam. Het moet de kunstliefhebbende Amsterdammer overhalen om de opening van de expositie 'Show Personality, Not Personal Items' van Leda Bourgogne, Nora Turato en Evelyn Taocheng Wang bij te wonen. Het hele uitje is bescheiden geprijsd om de drempel zo laag mogelijk te houden. Een retourtje Amsterdam inclusief maaltijd kost 15 euro. Vleeshal-directeur Roos Gortzak legt uit waarom ze mensen uit Amsterdam gaan halen De expositie toont nieuwe en recente werken, waarin de kunstenaars tussen het lichaam en de geest bewegen. Ze onderzoeken de machtsverhoudingen, luststructuren en maatschappelijke normen. De Zwitsers-Franse Leda Bourgogne trekt in haar haar schilderijen, films, beelden, teksten en performances gender identiteiten in twijfel. De schilderijen, films en performances van de Chinese Evelyn Taocheng Wang zijn afgeleid van haar persoonlijke leven in China en Nederland. De Kroatische Nora Turato doet performances en dat ziet er zo uit: ‘Show Personality, Not Personal Items’ De expositie start op zaterdag 27 januari om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur.. De Vleeshal is te vinden in het oude Stadhuis van Middelburg.