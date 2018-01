Van den Velde met Van Marwijk mee naar WK

De technische staf waarmee Taco van den Velde afreist naar het WK (foto: ANP Photo)

Het is niet de eerste keer dat Van Marwijk de Zeeuwse journalist in zijn technische staf opneemt. Van den Velde werkte al twee jaar onder Van Marwijk toen die van 2015 tot 2017 bondscoach van Saudi-Arabië was. Ondanks dat Saudi-Arabië zich plaatste voor het WK werd Van Marwijk, en daarmee ook Van de Velde, ontslagen.

De uit Middelburg afkomstige Taco van den Velde is al sinds 1996 werkzaam bij Voetbal International en maakt tegenwoordig deel uit van de driekoppige hoofdredactie van het weekblad. Van den Velde staat bekend om zijn analyses van voetbalwedstrijden die hij schrijft voor het voetbalblad. Op basis daarvan kwam hij ook in beeld bij Van Marwijk. De Zeeuw doet voor de nieuwe bondscoach van Australië voornamelijk scouting en analyses van tegenstanders.

Tegenstanders

Van den Velde zal bij het WK in Rusland bij minstens drie wedstrijden op de bank zitten. Australië zit in een poule bij Frankrijk, Peru en Denemarken. De 'socceroos' komen voor het eerst in actie op 16 juni en spelen dan tegen Frankrijk.

Adrie Koster

Van den Velde is de enige Zeeuw in de technische staf van Van Marwijk bij Australië. De uit Zierikzee afkomstige Adrie Koster was bij Saudi-Arabië ook assistent van Van Marwijk, maar wordt niet meegenomen naar Australië.