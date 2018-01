Deel dit artikel:











Vier personen in Eede aangehouden voor drugshandel

In Eede zijn afgelopen weekend vier mensen aangehouden die worden verdacht van het handelen in drugs. Naast een flink geldbedrag werd er ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie laat weten dat het onderzoek nog niet is afgerond en dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Vier personen in Eede aangehouden voor drugshandel (foto: Omroep Zeeland) De verdachten, een 25-jarige vrouw en een 22-jarige man uit Rotterdam, lopen op vrijdag 19 januari tegen de lamp bij een algemene controle als ze met hun voertuig staande worden gehouden op de Molenweg in Sint Kruis. De bestuurster toot zenuwachtig rijgedrag en dat is voor de agenten aanleiding om de auto te controleren. De verdachten geven aan op weg te zijn naar een adres in Eede. Bij de agenten is bekend dat vanuit deze woning vermoedelijk drugs wordt verhandeld. Het duo mag doorrijden, maar de politie volgt het voertuig onopgemerkt. Wanneer het duo de woning verlaat, worden ze opnieuw staande gehouden. In twee rugzakken treffen de agenten een grote hoeveelheid drugs (72 gram cocaïne, meer dan een kilo speed, 235 gram crack, 294 gram aan XTC-pillen en 2 liter GHB) aan. Woning Na gesprekken met het aangehouden duo blijken ze drugs te hebben geleverd op het bewuste adres in Eede. De politie doorzoeken een dag later de woning en vinden nog eens 961 gram speed, 1,6 gram crack, 17,1 gram opiaten en een flink bedrag geld. De 32-jarige bewoonster en een man (28) zonder vaste woon-en verblijfplaats worden aangehouden.