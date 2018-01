Deel dit artikel:











Vrouw opgepakt die twaalf keer te veel dronk

Bij een eenzijdig ongeval in 's-Gravenpolder zijn gisteravond een 19-jarige vrouw uit Goes en een 25-jarige man uit Hansweert aangehouden. De politie vermoedt dat de vrouw de bestuurder was van de auto. Na een blaastest bleek dat zij twaalf keer te veel had gedronken.

Vrouw opgepakt die twaalf keer te veel dronk (foto: HV Zeeland) De auto raakte na 19.00 uur van de weg en reed tegen een boom. De politie arresteerde beide personen, die niet gewond raakten. De man had geen alcohol gedronken. Door verschillende verklaringen van is er nog onduidelijkheid over de toedracht van het ongeval. Lees ook: Vrouw botst onder invloed tegen boom