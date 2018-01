Alert! doet niet mee aan de verkiezingen

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland tijdens een vergadering over Brouwerseiland (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Het besluit is volgens Le Clerq onvermijdelijk, maar wel genomen 'met pijn in het hart', want hij beschouwt het als een verlies voor de lokale democratie. "We zijn een kleine partij die graag kwaliteit wil leveren in de raad. En wij willen geen concessies doen aan de kwaliteit van onze kandidaten."

Gebrek aan competente mensen

Alert! draait sinds 2002 mee in de Schouwse politiek. Op het moment zit één vertegenwoordiger in de raad, maar volgens Le Clerq rekent de partij op een toename van het aantal zetels. "We rekenen op zetelwinst. Er waren allerlei geluiden uit de samenleving die daarop duiden. En ook de hele discussie rond Brouwerseiland zou naar onze inschatting extra stemmen hebben opgeleverd."

Marc le Clercq van Alert! over tekort aan kandidaten voor raadsverkiezingen

Le Clerq wilde er daarom een stuk vijf goede kandidaten bij zien te vinden. "Als je uitgaat van een verdubbeling naar twee zetels, rekening houdend met het commissiewerk dat erbij gedaan moet worden dan willen we toch echt vier à vijf personen op de lijst hebben staan die aan onze criteria voldoen."

'Niet de enige partij'

Dat is dus niet gelukt. "Het vereist bepaald profiel en het vereist ook dat mensen daar voldoende tijd voor vrij kunnen maken. Dat is een probleem tegenwoordig. En Alert is niet de enige partij die worstelt met het vinden van voldoende kandidaten. Er zijn ook andere partijen in onze gemeenteraad die daar moeite mee hebben."

Le Clerq sluit niet uit dat de partij bij volgende verkiezingen weer nieuw leven wordt ingeblazen, als uiteindelijk toch nog voldoende competente mensen zich melden.